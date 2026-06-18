カスタマーハラスメント、いわゆる「カスハラ」をめぐり、対応のあり方が大きな転換点を迎えている。三重県では、全国で初めて刑事罰を盛り込んだ条例案が示され、働く現場の安全確保に向けた動きが進む。一方で、どこまでが正当なクレームで、どこからが違法行為なのかという線引きには課題も残る。社会全体でのルールづくりが問われている。「カスハラは犯罪」全国初の条例案客からの理不尽な要求や暴言などを指す「カスタマーハ