「高松宮記念杯競輪・Ｇ１」（１９日、岸和田）白虎賞は地元の古性優作（３５）＝大阪・１００期・ＳＳ＝が主役。１次予選は２走とも２着と勝ちきれなかったが、動き自体は決して悪くない。連係実績の高い寺崎浩平（福井）マークからきっちりと抜け出して、準決勝に弾みを付ける勝利をつかむ。相手は寺崎はもちろんだが、３車のアドバンテージがある九州勢も侮れない。狙い目は?−???−????。好配の使者として期待したいのは