プロ野球のファーム・リーグは18日、ファーム交流戦の日本ハム―西武戦（鎌ケ谷）が雨天中止。中、西地区と合わせて4試合が行われた。DeNAはヤクルトとの交流戦（横須賀）に4―3で逆転勝ち。先発・大貫が4回4安打2失点で、3番手・平良が3回1安打4奪三振1失点で2勝目を挙げた。浜が3回に3号ソロ。ヤクルト先発の育成選手・西舘は5回3安打1失点。西村が6回に2号ソロ。ドラフト6位・石井（NTT東日本）が2安打1打点をマークした。