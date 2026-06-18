俳優舘ひろし（76）が18日、東京・新宿バルト9で、主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督）の公開前夜祭の舞台あいさつを行った。舘は客席を通って舞台に向かい、観客と握手をしたりタッチするなどサービスたっぷりに登場。「ひろし！」の声も飛んで盛り上がった。舘は「笑いあり、涙ありすばらしい作品に仕上がっていると自負しております」と自信を見せつつ「明日から公開ということでちょっと緊張しております。当たらなかっ