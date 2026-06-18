16日、タイから日本に移送され、愛知県警に逮捕された佐々木裕介容疑者（38）。特殊詐欺拠点のオーナーとみられています。逮捕容疑は、組織的な詐欺を指揮したこと。2025年2月、警察官などになりすました嘘の電話をかけさせ、現金3140万円をだまし取った疑いが持たれています。取り調べに対し「黙秘します」と供述しているということです。佐々木容疑者がオーナーをしていたのが、カンボジアにあった詐欺拠点。この拠点を巡っては