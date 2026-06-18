「第１６回園田ＦＣスプリント」（１８日、園田）６番人気のフクノユリディズが好スタートを決めて逃げ切り、兵庫から高知への転入初戦で重賞２勝目を挙げた。２着は３番人気のプロテアが２番手で追走して続き、３着には８番人気のフォルテローザが中団から流れ込んで、高知所属の３頭が上位独占した。フクノユリディズは今春まで兵庫に所属して、昨年４月には笠松の飛山濃水杯で重賞初制覇も成し遂げていた。「初めての４Ｆ