俳優舘ひろし（76）が18日、東京・新宿バルト9で、主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督）の公開前夜祭の舞台あいさつを行った。「免許がない！」（94年）の設定を使ったアナザーストーリー。これまで舘は、レッドカーペットイベント、調布警察署一日警察署長、神田明神での成功祈願など、地元名古屋でのイベントなどで同作をPRし、約50媒体のメディアに登場した。キャンペーンを振り返り、舘は「今回頑張りました」。タイトル