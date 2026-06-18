107歳で亡くなった曽祖母の部屋を約10年ぶりに訪れたら、本棚に300冊以上の古書がびっしり並んでいた――。掃除のつもりが立ち読みで終わってしまったという投稿を、ひ孫にあたる男性がThreadsに投稿したところ、「入り浸りたい」「これはワクワクする」と反響を呼び、1万件のいいねを集めました。 【写真】一番印象に残ったのは物理の教材でした投稿したのは、日常のひとコマを発信する「犬」さん（@dog_man_dayo）。曽祖父