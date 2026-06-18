岐阜県美濃加茂市の議員定数を削減する条例改正案に18日、市議から疑問の声が相次ぎました。美濃加茂市では、藤井浩人市長が市議会の定数を現在の16から10に減らして、その分報酬を増やすべきとの考えを示し、呼応した若手市議ら3人が定数削減の条例改正案を提出しています。18日の市議会本会議で、提案者の市議に対する質疑が開かれ、「なぜこのタイミングか」「議会の多様性は担保されるのか」などの疑問が示されました。