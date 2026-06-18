私はケイコ。ナゴミを呼び出し、支援は一切しないと宣言しました。ブランド品に囲まれながら、節約せずに親を頼る姿勢を厳しく突き放すと、夫も「お前たちの贅沢のために働いているのではない」と一喝。ナゴミは逆上し、「二度と来ない」と叫んで去りました。娘との断絶は身を切るほどつらいです。しかしナゴミが自立するためには必要な試練だと信じています。夫の支えを糧に、いつかナゴミが自力で人生の坂道を登る日が来ることを