wave to earthが、ニューアルバム『bad pieces』を8月7日にリリースする。 （関連：韓国の3ピースバンド・wave to earth、新作携え再来日心地よい音の波をアジアから世界へ） 本作では新たな楽器とサウンドが導入され、実験的な試みが盛り込まれている。制作過程において、各メンバーとバンドは自己発見を遂げたという。 キム・ダニエル（Vo/Gt）は「これまで以上にwave to earthの本質に近い