『PEANUTS』をテーマにした「PEANUTS Cafe」は、6月19日（金）から6月28日（日）の間、これまでとはひと味違う「PEANUTS Cafe」の世界観を提案する企画 「EXTRA EDIT（エクストラ エディット）」を、東京・原宿にある「PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen」で開催する。【写真】色違いで並べてもオシャレ！スヌーピーのデニムフィギュアは全3色■特別なアイテムが勢ぞろい今回開催される「エクストラ エディット」は、アーティ