群馬県前橋市の観光農園でブルーベリー狩りのシーズンが始まり、夏の味覚を求めて多くの人が訪れています。 前橋市金丸町の観光農園、赤城ブルーベリー園は、赤城山の南面、標高４００メートルほどにあり、広さ約５０００平方メートルの園内には約５０品種、１０００本が植えられています。 赤城ブルーベリー園でのブルーベリー狩りの営業は例年とほぼ変わ