洋菓子メーカー不二家の人気キャラクター「ペコちゃん」が群馬県伊勢崎市の保育園を訪れ、子どもたちとクイズやダンスで交流しました。 この取り組みは未来を担う子どもたちの健やかな成長を応援しようと、洋菓子メーカーの不二家が２０１０年から全国の児童施設で行っているものです。キャラバン隊が県内の施設を訪れるのは４回目で、１８日は伊勢崎市の青空保育園にやってきました。 ０歳から