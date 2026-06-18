１９歳以下のサッカー日本代表としてフランスの国際大会に出場した、前橋育英高校出身の久保遥夢選手が出身地の群馬県太田市を訪れ、穂積市長に大会結果を報告しました。 太田市役所を訪れたのは、前橋育英高校の２年生の時に全国高校サッカー選手権で優勝を経験し、現在はＪ１の名古屋グランパスに所属するディフェンダー、久保遥夢選手です。 久保選手は今回、１９歳以下の日本代表に選出され、今月１日か