群馬県前橋市老人クラブ連合会は市内で研修会を開き、今後のクラブ活動の活性化策などについて考えました。 この研修会は、老人クラブの活動内容や今後の方針を確認しようと毎年開催されているものです。連合会に所属する約１５０のクラブでは現在、スポーツや健康づくりなど様々な活動を実践しています。 また、前橋市から委託を受け、ひとり暮らしの高齢者を訪問する事業も行っています。会員数は、２０１７年に約２万