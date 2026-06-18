参政党の地方議員が国民健康保険料の支払いを回避する、いわゆる「国保逃れ」をしていた問題で、群馬県太田市議会の政治倫理審査会は１８日、仁藤すぐる議員から聞き取り調査を行いました。 「国保逃れ」を指摘された太田市議会の仁藤すぐる議員は、去年６月から１２月まで国民健康保険料の支払いを逃れるため、一般社団法人の役員に就任していたということです。 ８人の議員で構成される市議会の政治倫理審査会は１８日、２回