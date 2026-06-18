作業療法を学ぶ学生たちが子どもの発達に合わせた遊びを考え、一緒に体験する特別授業が行われました。 【写真を見る】遊びながら全身の感覚や思考を刺激！専門学生が園児の発達を促すゲームを考案一緒に体験すると学生にとっても新たな学びが（山形市） 遊びにはただ楽しむだけではない、成長を促すいろいろな工夫が詰まっています。 山形医療技術専門学校・作業療法学科では、去年から子どもの発達段階に合わせた遊び