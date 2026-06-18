ことし５月、申請が殺到し初日で受付を終了した「群馬パスポート」について、山本知事は、３万部を増刷し今月２９日から申請受付を再開すると発表しました。 「群馬パスポート」は、群馬県の魅力をより深く知り愛着を高めてもらうことを目的としたパスポート型のパンフレットで、ことし５月に１万部を発行しましたが、申請が殺到し初日で受付を終了していました。 今回増刷する３万部については、１万部ずつ