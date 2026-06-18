おととし山形県三川町で女性が自宅で男に殴られ殺害された事件で、懲役１７年の判決を受けた男が上告しない方針であることがわかりました。 【写真を見る】「非常に悔しい」男は上告しない方針三川町女性殺害事件懲役17年の判決覆らず、二審では控訴を棄却（山形） 男は弁護士に「非常に悔しい」と話したということです。 この事件は、三川町横川新田の無職、石川一馬被告（２９）が、おととし９月、金品を盗もうと三川町横