2017年、長崎市で当時、高校2年の男子生徒が自殺したことを巡り、両親が学校側に損害賠償を求めていた裁判で、長崎地裁の判決を不服として両親が控訴しました。 「訴えが認められない限り学校側が真に生徒、保護者を守るために取り組むことは期待できない」とコメントしています。 控訴したのは、2017年に自殺した当時 海星高校の2年生だった男子生徒の両親です。 裁判では、学校側がいじめ防止の対策を怠ったた