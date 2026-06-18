長崎市の70代の男性が、現金約3800万円をだまし取られる「SNS型投資詐欺」の被害に遭いました。 警察は、SNSを通じた投資話は詐欺を疑うよう注意を呼びかけています SNS型投資詐欺の被害にあったのは、長崎市の70代の男性です。 警察によりますと男性は去年12月、SNSで知り合った人物に特定のアプリを利用した投資を勧められ、個人情報を教えて口座を作成。 その後 招待されたグループLINEで参加者が利益