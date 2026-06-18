これからの気象情報です。 19日(金)も朝晩は傘が必要なところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報が出ています。 ◆6月19日(金)の天気 ・上越地方 朝のうちは雲の多い天気で、雨の降るところがあるでしょう。 ただ、午後は天気が回復し、ムシ暑くなりそうです。 ・中越地方 沿岸部は、晴れる時間が長くなります。 山沿いの朝晩は、にわか雨のところがあるでしょう。