●あす19日(金)は昼頃から天気崩れる。夜は本降りに●あさって20日(土)は警報級の大雨のおそれ。大雨への心構えを高めて＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう18日(木)も梅雨前線は九州南部に停滞し、厚い雲が九州から四国沖を中心に広がりました。 あす19日(金)からは、この梅雨前線がじわじわと北上。あさって20日(土)には県内を通過する予想です。 前線の北上とともに、これから活発な雨雲も北へと広がってきます。あ