＜ニチレイレディス事前情報◇18日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーは今大会終了後に非シード選手の出場優先順位を入れ替える、第1回リランキングが行われる。昨季シード落ちの憂き目に合ったQTランキング103位の山内日菜子が、“下剋上力”を生かして中盤戦以降の出場権獲得、シード復帰をもくろむ。【写真】おいしそう本格炒めチャーハンを食べてご満悦昨年末のQTの結果