オランダを公式訪問中の天皇陛下は、公式行事が始まって2日目、政治の中心地ハーグを訪問されています。天皇陛下は現地時間の18日午前、オランダの政治の中心地ハーグを訪問されました。まず上院を訪れ、上下両院議長と懇談したあと、さきほど世界的に有名なマウリッツハウス美術館に到着されました。ウィレム・アレキサンダー国王と共に、美術館の中で開かれるイェッテン首相主催の昼食会に出席されます。また、昼食会に先立ち、