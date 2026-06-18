「パールカップ・Ｇ１」（１８日、岸和田）１２Ｒで決勝戦が行われ、佐藤水菜（２７）＝神奈川・１１４期・Ｌ１＝が、最終２角４番手からまくって１着。Ｇ１は２０２４年１１月の競輪祭女子王座戦（小倉）から７連続、通算８回目の優勝を飾り、賞金７９０万円（副賞込み）を獲得した。２着に仲沢春香（福井）が入り、３着には久米詩（静岡）が入った。世界を相手に勝負している佐藤。日本国内では負けられない。最終２角４番