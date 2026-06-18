これから梅雨を迎えじめじめとした暑い日が増えますが、熱中症の予防のため重要となるのが暑さに体を慣らす“暑熱順化”です。 日々火災や救助の現場で活動する消防隊員。新潟北消防署で6月に入ってから行っているのは“暑熱順化トレーニング”。 本格的な夏に向け、暑さへの耐性をつけるための訓練です。 防火服やボンベなど約20kgの装備を身に着けた上で行う訓練。記者も体験してみました。 【記者リポート】