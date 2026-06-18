熊本県八代市の庁舎建設をめぐる汚職事件で新たな起訴です。熊本地検は18日、組織犯罪処罰法違反の罪で、八代市議会議員の成松由紀夫被告（54）、元八代市議の松浦輝幸被告（84）、住所･職業不詳の伊藤卓也被告（52）、東京都渋谷区の会社役員、渡邊裕人被告（49）の4人を起訴しました。 また処分保留となっていた、元会社役員の園川忠助被告（61）と元八代市議の松浦輝幸被告（84）を、あっせん収賄の罪で、起訴しました。起