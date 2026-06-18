なにわ男子・高橋恭平の主演映画「山口くんはワルくない」の舞台挨拶が１５日に東京都内で行われ、出演キャストが浴衣姿で登壇した。鮮やかなステージの中でも、目を引いたのは身長１６７ｃｍ、女優高橋ひかる（２４）。髪をアップに、白地に赤の朝顔もようの浴衣姿で、透明感が際立つ装いで登場。足の長さが別格とも注目されている長身女優の浴衣の帯は、段違いに高かった。２０１４年に「第１４回全日本国民的美少女コン