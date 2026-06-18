参院予算委で答弁する高市首相＝5日自民党の磯崎仁彦参院国対委員長は18日、立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長と国会内で会談し、高市早苗首相陣営による自民党総裁選や衆院選での中傷動画作成疑惑を巡り、首相が答弁を訂正した経緯を記した文書が22日の参院予算委員会理事会へ提出される見通しを伝えた。斎藤氏は、22日の予算委集中審議で首相にただすため、早急に回答するよう求めた。会談後、記者団に19日までの提出が望まし