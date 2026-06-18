「高松宮記念杯競輪・Ｇ１」（１９日、岸和田）開催４日目は東西それぞれ１次予選の２走でポイント上位９人による青龍賞、白虎賞がメインとなる。１１Ｒは東日本勢による青龍賞。中心となるのは真杉匠（２７）＝栃木・１１３期・ＳＳ。１次予選は２走ともまくって連勝と動きは問題ない。ここは杉浦侑吾（栃木）を目標に、別線の動きを見ながら抜け出して３連勝で準決勝へ向かう。対抗は３番手の坂井洋（栃木）。真杉追走から直