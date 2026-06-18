18日に可決された石川県の6月補正予算。その柱の一つが中東情勢の対応です。事業者向けの100億円規模の緊急特別融資制度。その背景には、厳しい環境にある小規模事業者の現状があります。■石川県トラック協会「オイルが4月から全く入ってきていない」■石川県医師会「治療用具を安定的に確保できるかという不安の声が寄せられている」■石川県舗装業協会「舗装工事の現場は全てストップする」 4月末に石川県が開いた会合。県
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