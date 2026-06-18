三重県四日市市を中心に展開している、おにぎりチェーン店「おにぎりの桃太郎」に、中東情勢の影響について伺いました。 【写真を見る】中東情勢の影響は“おにぎり”チェーンにも 個包装フィルムは値上げ･品薄に 商品の価格は｢値上げせず販路広げる｣ 三重･四日市市 （おにぎりの桃太郎 上田耕平社長）Q.中東情勢の値上げの波は来ていますか？「来ていますね。週に2～3回 業者から値上げの電話がかかってくる