【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年7月8日より放送開始のTVアニメ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です２』の主題歌が決定した！OPテーマには、歌い手として騎士X - Knight X -のメンバーであるタケヤキ翔、声優として幅広く活動する廣瀬大介、数多くのヒット曲を手がけるANCHORの音楽ユニット・Ando、EDテーマには、SNS総フォロワー数120万人超を誇る実力派グループ・名称非公開が担当する。主題歌アーティストよりコ