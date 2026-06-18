【モデルプレス＝2026/06/18】GUILD GROUP（ギルドグループ）の大阪・北新地のキャバクラ「エルドラド」で圧倒的な存在感を放つさき。未経験での入店から絶え間ない努力を続け、店舗を代表する存在までに成長した。そんな彼女が5月29日、30日の2日間にわたり、自身2度目となるバースデーイベントを開催。イベント前に行ったインタビューを、こだわりの水色で埋め尽くされた豪華な店内の様子や、きらびやかなシャンパンタワーなどの