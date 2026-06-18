【モデルプレス＝2026/06/18】ガールズグループ・moxymill（モクシーマイル）が新メンバーオーディション「to the nex7」（読み：トゥーザネクスト）を開始することを発表した。【写真】5月にガールズグループ卒業した恋リア出身メンバー◆moxymill、2026年秋から7人体制へmoxymillは、2024年10月期に放送されたTBS系オーディション番組「SEVEN COLORS」から誕生し、2025年1月にデビューしたガールズグループ。個性の異なるCharm（