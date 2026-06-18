ドル指数上昇、３月３１日以来ドル高水準に＝ロンドン為替 ドル指数が再び上昇している。ロンドン朝方の100.206を安値に、足元では100.602に高値を伸ばしている。前日海外市場でつけた10.574を上回り、3月31日以来のドル高水準となった。 前日のタカ派的な米FOMC内容を受けて、市場では年内利上げ観測が高まっている。 ドルインデックス＝100.59(+0.51+0.50%)