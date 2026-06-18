【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）を戦う日本代表は１７日、第２戦のチュニジア戦（２０日＝日本時間２１日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、休養日明けの練習を再開した。××××過去のＷ杯で１勝３分け３敗と鬼門となっている、第２戦に向けてチーム最年長の３９歳ＤＦ長友がミーティン