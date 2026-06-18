娘の習い事より、私利私欲を優先…。こんなパパ嫌だ！でも「俺の貯金」「俺の金」って、そんなにたくさんあるんですかね。ちょっと羽振りがよすぎないか…!?>>【まんが】家族を養う気がない夫(ウーマンエキサイト編集部)