１８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３９３円０９銭（０・７６％）高の５万２２１０円０８銭だった。２日連続で最高値を更新した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる１９５銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、１１５１円２４銭（１・６５％）高の７万１０５３円４９銭となり、終値として初めて７万円台に乗せた。最高値の更新は４日連続で、日経平均への