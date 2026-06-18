ボートレースとこなめの開設73周年記念「G1トコタンキング決定戦」は、18日の最終日第12Rで優勝戦が行われ、松本純平（31＝埼玉）が王道のイン逃げでG1初優出→初優勝を達成。SGボートレースクラシック（来年3月23〜28日、からつ）の出場権利も獲得した。2着は新田雄史、3着は佐々木完太。地元のエース・池田浩二は5着に終わった。なお節間売り上げは66億5004万2600円で、目標の65億円を上回った。自身初となるG1予選トップ通