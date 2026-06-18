news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「退役軍人なりすましロマンス詐欺か“受け子”の女を逮捕」についてお伝えします。◇派手な柄の赤いシャツに身を包んだ池沢敦美容疑者（65）。50代の女性から現金をだまし取ったとして、逮捕されました。いわゆる“ロマンス詐欺”の手口を使ったとみられています。池沢容疑者は、詐欺グループで現金を受け取る、いわゆる“受け子”役とみられます。警察によりますと、グル