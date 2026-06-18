17日午後7時ごろ、大分・九重町の住宅地で土砂崩れが発生しました。範囲は高さ約30メートル、幅10メートルほど。流れ出した大量の土砂に家がのみ込まれ、道路が完全にふさがれています。近隣住民は「最初『トラックか何かが事故ったな？』と思った。外に出てみたら上から土砂が流れ出ていて、隣（の家）が巻き込まれて大変なことが起こったなと」と語ります。流れ込んだ土砂で住宅1棟が全壊。この家に住む55歳の女性が、下半身が埋