サントリーが「伊右衛門」などペットボトルや缶飲料の値上げを発表しました。「サントリービバレッジ＆フード」は11月1日の出荷分から、ペットボトルや缶製品などを値上げすると発表しました。対象は、主力商品の「伊右衛門」や「クラフトボス ブラック」などあわせて131品目です。値上げの幅は5％から最大で19％です。例えば、▼600ミリリットルのペットボトルの「伊右衛門」は税抜きで200円から220円に、▼缶コーヒー「ボス