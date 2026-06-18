24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（29）が18日までにインスタグラムを更新。水着姿を連続投稿した。渡邊はタイ旅行の写真公開を続けている。15日には「空と繋がっているように見えて、飛び込みたくなるプール」と書き出し、水着姿でインフィニティプールに立つバックショットを公開。「実際は、日陰で寒くて、足をつけるのが限界でした」と明かした。そして今回は「寒くて眺めているだけだったけど、着はsea