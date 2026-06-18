読売巨人軍は2026年6月19日から21日までの3日間、東京ドームで行われる中日戦に合わせて「TOKYO GIANTS GIRLS DAY」を開催。各試合、先着順で特別なチャームが配布されます。どの選手のチャームがもらえるのかはお楽しみ「TOKYO GIANTS GIRLS DAY」は、女性ファンを中心にすべてのファンが選手の個性や魅力を知り、観戦をより楽しむための企画。場内コンコースに設置されたQRコードを読み込むと選手のプロフィール帳を閲覧できたり