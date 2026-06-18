テレビ朝日初のショートアニメブランド「PicoAni」のスタートを記念して、2026年10月に一緒に放送をスタートする「しろたん」と「ポップパップポルタ―ズ」とのコラボが決定した。両作品のキャラクターが一緒にポーズをきめるコラボビジュアル全3種が解禁されたほか、ポルタとしろたんのコラボビジュアルを使用したポストカードが当たるプレゼントキャンペーンも開催。オバケ3兄弟としろたんとお友だちの楽しいビジュアルに注目だ