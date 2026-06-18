医食同源ドットコム（iSDG）は、2026年6月19日に「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」の発売記念イベントを、東京・新宿サナギで開催します。美味しくお得なコンテンツがたくさん！「中華房 麻辣燙」シリーズに新しく登場した「中華房 麻辣燙 黄色のトマト味」の発売を記念して開催される今回のイベントでは、商品を先着5000人に配布するほか、商品の試食や特別クーポンがもらえるミニゲーム、キャラクターと撮影で