6月18日、Bリーグの各クラブから、9月に開幕する2026－27シーズンへ向けた選手やスタッフの契約情報、退団、現役引退などが発表された。 仙台89ERSは、シーホース三河からジェイク・レイマンを獲得した。NBAでのプレー経験を持つ206センチのフォワードは、今シーズン三河で1試合平均15.7得点、6.4リバウンドを記録。また、信州ブレイブウォリアーズは、三遠ネオフ